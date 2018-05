No mercado em busca de um médio defensivo para atacar a próxima temporada, o Betis terá fixado as suas atenções no sportinguista Rodrigo Battaglia, segundo adianta o jornal andaluz 'Estadio Deportivo'. De acordo com aquela publicação, o nome do argentino gera consenso no clube espanhol, que terá inclusivamente já iniciado contactos junto da sua equipa de representação, lançando as bases de um possível futuro acordo.O jornal espanhol recorda o valor exigido pelo Sporting (25 milhões de euros) e fala ainda dos incidentes ocorridos na Academia, uma situação que segundo aquela publicação torna esta transferência mais fácil.

Autor: Fábio Lima