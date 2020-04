Beto Acosta: «Falava-se muito do Cristiano porque era jovem e 'partia' toda a gente»

Beto Acosta teve uma passagem de sucesso pelo Sporting. Foram 48 golos em 99 jogos, durante 1998 e 2001, período em que conquistou um campeonato e uma Supertaça. Na altura, despoletava na academia leonina um talento chamado Cristiano Ronaldo, como recorda o antigo avançado argentino.





"Não joguei com o Cristiano. Ele era apanha bolas. Ele já contou, numa entrevista, que lhe dava muito gosto ver jogar o Sporting que conseguiu ser campeão depois de 17 anos. Falava-se muito do Cristiano, porque era muito jovem, estava nas camadas jovens e 'partia' toda a gente. Falava-se o tempo todo sobre ele. Depois ele contou que esteve como apanha bolas em alguns jogos. Não tive a sorte de jogar com ele. Depois vim-me embora e ele estreou-se nesse mesmo ano", explicou o argentino.