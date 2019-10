Beto: «Adeptos têm razão nas críticas que nos fazem»

Beto assumiu que os responsáveis do Sporting estão "tristes, desiludidos, abalados e envergonhados" com a eliminação da Taça de Portugal às maõs do Alverca, dando eco às palavras de Frederico Varandas no final do encontro.





O team manager do Sporting sublinha que o clube atravessa um "mau momento" e que, por isso, os adeptos "têm razão" nas críticas que endereçam."Depois de refletirmos um pouco, e com o máximo respeito que o Alverca nos merece, sabemos que o Sporting tinha de fazer muito mais. Temos de ter essa consciência, desde jogadores ao staff. Estamos envergonhados e tristes. Vamos conseguir dar a volta a este momento menos bom. Temos de assumir que é um momento mau do nosso clube. Todos nós queremos e vamos trabalhar ainda mais para ultrapassar este momento", começou por referir, à Sporting TV."Não é o momento para meias palavras, mas sim para treinarmos ainda mais. Os adeptos têm razão nas criticas que nos fazem e têm mesmo porque temos consciência disso", reforçou, recordando o seu passado como jogador dos leões: "Já fui capitão deste clube, sei como se sente este balneário, e sei que toda a estrutura, jogadores e equipa técnica estão desiludidos, mas vamos trabalhar ainda mais para sair deste momento."