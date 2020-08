Beto anuncia saída do Sporting

Beto está de saída do Sporting. Depois de ter deixado o cargo de team manager, o antigo capitão dos leões abandona agora em definitivo a estrutura do clube de Alvalade. Uma decisão comunicada pelo próprio nas redes sociais, numa longa publicação na qual assume deixar os leões "com coração pesado, mas de consciência tranquila".





"Com o coração pesado, mas de consciência tranquila, anuncio o final de ciclo no meu querido Sporting Clube de Portugal, onde deixo de exercer funções. Assim decidi, por ser solução e nunca problema. Assim decidi, por colocar sempre a instituição acima do meu interesse. Assim decidi, por respeitar a minha dignidade pessoal e profissional. São valores que aprendi na casa onde entrei há mais de 30 anos para, com sangue, suor e lágrimas, realizar os meus sonhos, os sonhos de todos os sportinguistas. Continuo a ser o que sempre fui: um adepto com um leão tatuado na alma. Por fim, peço a todos os sócios e adeptos que se unam, que se respeitem a si e ao nosso clube, que deixem de lado divergências inúteis capazes só de fortalecer rivais e que nunca, por nunca, deixem de apoiar a nossa equipa. Quando o Sporting joga, nada mais existe. Um enorme bem-haja a todos, de coração. Viva o Sporting".