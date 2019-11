Beto: «Bruno Fernandes, como todos os jogadores, está focado a 100% no Sporting»

Beto manifestou confiança na equipa técnica liderada por Silas e garantiu que todos os jogadores estão totalmente focados no Sporting. À margem da iniciativa dos leões no Pólo Universitário - onde cinco jogadores treinaram com crianças -, o team manager desvalorizou ainda as notícias em torno do interesse do Tottenham em Bruno Fernandes. "O que sempre dissemos, passar valores, mostrar que somos uma só equipa, o Sporting, e incentivar as crianças. Passei pela formação e quem me dera ter tido esta oportunidade. Acima de tudo é passar os valoes do Sporting.""Não sou a pessoa indicada para falar de qualquer eventual saída ou contratação. Mas o mercado ainda está fechado e até lá estamos focados em trabalhar e dar o máximo e dignificar o Sporting. Temos muitos jogos pela frente, é nisso que temos de pensar, e em estar ao nosso melhor nível. Bruno Fernandes, como todos os jogadores, está focado a 100% no Sporting.""Estamos a trabalhar bem, com qualidade, queremos fazer uma boa partida e se possível garantir já a qualificação.""Claro que acreditamos, todos acreditamos. Vivo com eles diariamente e estão muito focados para dar o melhor por esta equipa.""Não somos surdos, ouvimos as notícias, mas os jogadores estão focados, por vezes são criticados mas estão focados em dar o melhor pelo Sporting. Passa ao lado."