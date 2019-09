Beto crítico: «Vocês não imaginam a frustração...»

Beto Severo, Team Manager do Sporting, deixou uma curta declaração aos jornalistas presentes na zona mista do Estádio do Bessa, após o empate (1-1) entre os leões e o Boavista, onde teceu duras críticas à arbitragem de Jorge Sousa.





"Vocês não têm noção do sacrifício que os jogadores fazem para andar lá dentro. Eu tive essa experiência, custa muito. Não imaginam a frustração que é sofrer 10 faltas num jogo – seis do mesmo jogador – e nem um amarelo mostrado. Por amor de Deus, isto não", referiu o antigo internacional português, que aproveitou ainda para agradecer o apoio dos adeptos: "Queria agradecer o apoio dos adeptos desde o primeiro ao último minuto".