Beto e Casaca foram expulsos

Decorriam os últimos segundos da 1.ª parte quando Galeno – já com amarelo – reclamou e esbracejou por uma falta não assinalada. Logo a seguir soou o apito para o descanso e gerou-se uma confusão, com Galeno e Neto no epicentro e Esgaio a tentar afastar o companheiro. O árbitro assistente Bruno Rodrigues correu para intervir, escorregou e caiu. Rapidamente se juntaram elementos das duas equipas, Neto viu amarelo e a confusão arrastou-se na saída para os balneários, altura em que Tiago Sá e Beto trocaram bocas. Já no túnel, o árbitro expulsou o diretor executivo do Sp. Braga, Rui Casaca, e o ‘team manager’ do Sporting, Beto, após provocações ao enfermeiro dos leões, Alexandre Rodrigues.