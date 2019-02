Beto e o tempo útil de jogo: «Temos receio que esta situação possa piorar»

O 'team manager' da equipa do Sporting, Beto, lamentou o tempo perdido no último Marítimo-Sporting e lançou um desafio aos agentes do futebol português para mudarem a situação.





"Com o aproximar do final do campeonato, em cada jornada que passa, cada ponto vale ouro e nós temos receio que esta situação possa piorar. Temos de pôr a mão na consciência para que situação não piore e para que não se volte a repetir o que aconteceu", afirmou o dirigente leonino, à Sporting TV, onde ainda pediu um apoio de todos os agentes do futebol nesta questão: "Todos nesta indústria temos de trabalhar muito mais em prol do futebol. Este problema já foi frisado pelos treinadores e, no nosso caso na Madeira, 56 minutos é uma perda de tempo ridícula que só prejudica o espetáculo. O que todos temos de fazer todos é melhorar a imagem do futebol português. Nós não queremos nem mais nem menos, só queremos a verdade desportiva, não queremos ser beneficiados mas também não queremos ser prejudicados".

O antigo internacional português também reconheceu que os leões estão a viver "um ano complicado" e pediu o apoio dos adeptos. "Há quem considere que é o ano zero mas já conquistámos um troféu. Ainda há muito para jogar e temos de pedir aos adeptos, que são os melhores do Mundo, para que continuem do nosso lado pois isso será benéfico. Da nossa parte podem esperar a nossa dedicação e entrega máxima", garantiu.