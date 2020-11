Beto: «Jogar sem adeptos tem libertado a equipa do Sporting»

Beto, antigo capitão do Sporting e mais recentemente team manager do clube, acredita que os leões estão cada vez mais próximos de ganhar o título de campeão nacional.





"O verde é a cor da esperança e nós, sportinguistas, temos esperança que, mais cedo ou mais tarde, vamos ganhar um título que já nos foge há muitos anos. Este clube merece ganhar títulos o mais rápido possível", afirmou, à Antena 1.Beto considera ainda que o Sporting tem beneficiado com a ausência de público nas bancadas. "Com os adeptos no estádio, noutras circunstâncias, se estivéssemos a perder com o Gil Vicente por 0-1 aos 87 minutos, havia alguma contestação. Jogar sem adeptos liberta um pouco a equipa, porque tem jogadores extremamente jovens, mas que se vão habituando e ganhando. Também têm jogadores experientes, como o Coates ou o Neto, que são jogadores que vão transmitir alguma maturidade e dando o exemplo", concluiu.