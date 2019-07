Beto lembra Waseige: «Lançou-me quando não era fácil lançar jovens»

Beto recorda o dia em que Waseige lhe deu a oportunidade de estrear-se na equipa principal do Sporting. "Foi ele que me lançou. Era um homem de trato fácil, comunicativo, rigoroso, que dava muito apoio aos jovens. Eu era um jovem, na altura", refere o team manager dos leões, que elege o técnico como um dos que mais o marcou. "Foi um homem que me ensinou algumas coisas, mas, acima de tudo, teve a coragem de me lançar num momento em que não era fácil lançar jovens", remata o antigo central.