Beto para Bruno Fernandes: «A história do Sporting tem de ser feita com mais como tu»

Na sequência do empate a um golo registado na visita ao reduto do Marítimo, o guarda-redes Beto recorreu ao Instagram para enaltecer a figura de Bruno Fernandes, partilhando nas Stories uma mensagem na qual exulta as qualidades de líder do capitão do leão.





"Filhote Bruno Fernandes, representas a atitude que um sportinguista deve ter. Estou a léguas de distância, mas enche-se de orgulho ver-te com esta camisola e principalmente com essa braçadeira. A história do Sporting tem de ser feita com mais como tu", escreveu o guarda-redes, que atualmente representa os turcos Göztepe e que em 2016/17 jogou nos leões.Uma mensagem que acabou por não passar em claro ao médio leonino, que na mesma rede social agradeceu as palavras de que foi alvo. "Tu sabes o que significam as tuas palavras para mim e o orgulho que é ouvir-te dizer isso", escreveu.