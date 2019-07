Beto perspetiva "final de campeonato emotivo" para o Sporting

Sorteio da Liga NOS: conheça todo o calendário



Beto, team manager do Sporting, considerou esta sexta-feira que o sorteio da Liga NOS ditou "um final de campeonato emotivo".O sorteio da prova, que se realizou na cidade do Porto, impôs que os leões defrontem o Benfica no final da primeira e da segunda volta da competição."É um jogo que tínhamos de realizar, e que vai dar um final emotivo ao campeonato, um pouco à imagem do que aconteceu na última época", disse Beto.O dirigente perspetivou "jogos muito competitivos" e garantiu que o Sporting terá "respeito por todas as equipas"."Queremos fazer uma grande época e chegar a 100 por cento ao início do campeonato. Os pergaminhos do Sporting são dar o máximo, lutar por todas as competições onde estamos envolvidos e dignificar a nossa instituição", vincou.O Sporting inicia o campeonato com a deslocação ao reduto do Marítimo, recebendo, ainda na primeira volta, o FC porto à 15.º jornada e o Benfica na 17.ª ronda do campeonato.