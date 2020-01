Beto revela balneário destroçado e atira: «É fácil expulsar jogadores do Sporting»

À imagem de Silas, Beto também criticou a decisão de Nuno Almeida em mostrar vermelho direto a Bolasie na segunda parte do Sp. Braga-Sporting (2-1) e falou que o plantel leonino ficou muito afetado com o desfecho da partida e com este momento da partida, referente às meias-finais da Allianz Cup.





"Apanhei um balneário destroçado e revoltado com o que aconteceu na segunda parte. É muito fácil neste momento expulsar um jogador do Sporting. Ambos escorregaram e por isso o choque é inevitável. É uma vergonha o VAR expulsar o Bolasie mas como disse é cada vez mais fácil expulsar jogadores do Sporting", disse o Team Manager do Sporting na zona mista do Municipal de Braga.Recorde-se que o avançado leonino viu o vermelho direto aos 61', quando o resultado ainda estava empatado.