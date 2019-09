Beto: «Sporting nunca colocaria a verdade em causa»

As imagens de Bruno Fernandes no túnel do Bessa



Beto, team manager da equipa principal do Sporting, fez questão de fazer uma ressalva relativamente às imagens de Bruno Fernandes exaltado no balneário do Estádio do Bessa, defendendo o clube, mesmo sem ter sido questionado sobre o assunto."Aproveitar para fazer um à parte. Estas últimas horas circularam algumas notícias a criarem ruído. O Sporting é uma instituição séria e nunca colocaria a verdade em causa", afirmou aos microfones da SIC.Já sobre a estreia na presente edição da Liga Europa, Beto refere que a equipa está pronta e concorda com o treinador Leonel Pontes na importância de voltar aos triunfos."A equipa está preparada e motivada para dignificar o Sporting. Isso é o mais importante. É natural, quando vens de um resultado menos, queres é jogar novamente e ganhar de qualquer forma para dar confiança. Esta massa associativa merece e os jogadores também", sublinhou.Relativamente ao facto de os leões sofrerem golos constantemente, o ex-defesa central não tem solução, mas aponta o caminho do trabalho."Há fases assim, em qualquer lance os adversários fazem. É necessário melhorar, mas também é preciso alguma sorte. Com dedicação e trabalho vamos ultrapassar esta fase de menos sorte", destacou.