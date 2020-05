Beto: «Terminar no Sporting? É o clube do meu coração... melhor resposta é impossível»

Com 38 anos e em final de contrato com o Göztepe, da Turquia, Beto Pimparel admite que gostaria de terminar a carreira no clube onde se formou. Em entrevista à página Sporting Things, o guarda-redes foi… elucidativo quando questionado sobre a eventualidade de receber uma proposta que lhe permitisse pendurar as botas em Alvalade. "É o clube do meu coração... melhor resposta é impossível", disse Beto, para quem o regresso em 2016/17 foi "mais um sonho tornado realidade".

Atento à equipa agora orientada por Rúben Amorim, o guardião elogia Luís Maximiano. "Tem tido uma ascensão positiva e de qualidade. É um jovem promissor e tem todas as condições para ser um belíssimo guarda-redes", considera o internacional português. "Estabilidade, liderança e mística" são, de acordo com Beto, as soluções para recuperar a competitividade do Sporting.