Beto: «Todos os jogos com esta camisola têm de ser especiais»

Beto Severo, team manager do Sporting, garantiu que a equipa leonina está "motivada" para este encontro da Liga Europa,. O antigo jogador abordou ainda aos microfones da SportTV a estreia de Renan Ribeiro."Sinto a equipa motivada, alegre, com uma vontade enorme de que o jogo comece. Está focada. Por isso, estou tranquilo. Sei que os jogadores vão dar o máximo em prol desta instituição que é o Sporting. Vamos defrontar uma grande equipa, espero que seja um grande jogo e que o nosso Sporting vença", começou por dizer.E o que se pode dizer a jogadores que fazem o primeiro jogo na Europa, como é o caso do Renan Ribeiro?"Que sejam iguais a eles mesmos. Se estão no Sporting é porque têm qualidade. Por isso, ser igual, sempre, independentemente do jogo ser da Liga portuguesa ou da Liga Europa. Se estão aqui é porque têm qualidade e de certeza que irão dar o máximo, mesmo sendo o primeiro jogo. Talvez haja uma ansiedade um pouco maior antes de o árbitro apitar, como é normal. Mas acredito que o facto de ser o primeiro jogo não vai interferir na exibição do jogador."Renan "está a sentir-se com uma vontade enorme, porque é o primeiro jogo na Europa". "Acredito que ele vai dar o máximo", assegurou.Será este jogo especial, por ter maior mediatismo internacional? "Vou responder de forma curta e grossa: todos os jogos com esta camisola têm de ser especiais", referiu. "Espero que o meu Sporting ganhe. É o que eu desejo. É o que os meus jogadores merecem, também, e esta massa associativa, que está sempre ao nosso lado."Sobre as suas novas funções deixou uma certeza: "Ajudar o Sporting é sempre muito bom para mim."