Beto voltou a apelar à união

O team manager Beto Severo não deixou de acompanhar o regresso da equipa aos trabalhos e aproveitou a oportunidade para agradecer aos adeptos que se deslocaram ao anfiteatro leonino. Ao mesmo tempo que solicitou um ambiente de "união" em torno da equipa. "A família do Sporting está unida e, mesmo quando as coisas não correm bem, tudo é mais fácil quando há união. Só assim será possível este clube chegar onde merece. É vantajoso para todos", afirmou o antigo jogador à Sporting TV, antes de destacar a presença dos sócios e simpatizantes no Estádio José Alvalade: "Nós somos solidários e aqui a família leonina mostrou que está unida. É um dia feliz."

O responsável ainda destacou a generosidade dos sportinguistas e garantiu que a equipa profissional vai continuar a apoiar todas as causas que puder. "Todo o ano participamos em ações de solidariedade que nem sempre são divulgadas. Os jogadores estão sempre prontos a ajudar", assegurou Beto Severo.