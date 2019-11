Bilic considera Matheus Pereira uma “pechincha”

Matheus Pereira continua a dar cartas no West Bromwich Albion e o treinador da equipa inglesa não tem dúvidas sobre o extremo emprestado pelo Sporting. "É uma pechincha", frisou Slaven Bilic em declarações à imprensa inglesa.

A opção de compra pelo extremo de 23 anos está fixada em 8,25 milhões de libras (cerca de 9,5 milhões de euros), algo que a formação quer exercer já em janeiro. Contudo, o WBA será obrigado a exercer a opção de compra em duas situações: se Matheus realizar 32 jogos oficiais ou se os ingleses ascenderem à Premier League.

A surpresa perante a situação de um jogador que já conta três golos e seis assistências em 13 encontros oficiais é quase total. "Ele é um bom exemplo para os miúdos porque há aqueles que pensam que tudo vai acontecer assim rapidamente", frisou Bilic, dando um exemplo do profissionalismo de um brasileiro que cumpriu praticamente toda a formação em Alcochete. "Todos os clubes os têm e nós também os temos. O Matheus está todos os dias no ginásio depois do treino, numa bicicleta. Ninguém esperava isso de um número 10 brasileiro. Está lá 45 minutos quando não é uma hora para manter o físico. É essa a chave", vincou.