«Boa sorte, meus meninos»: a mensagem da mãe de Cristiano Ronaldo para o Sporting

O FC Porto-Sporting joga-se este sábado às 20h30 no Estádio do Dragão. Líderes do campeonato com 10 pontos de avanço, os leões têm recebido por parte dos adeptos muitas mensagens de apoio e como é habitual Dolores Aveiro já deixou uma nas redes sociais.





"Boa sorte, meus meninos", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo. Mensagem que foi de imediato muito comentada pelos seus seguidores.