«Boa tarde, Joaquim. Como se chama?»: advogado de BdC começou assim a inquirir Bruno Fernandes

Miguel Fonseca, o advogado de Bruno de Carvalho, levou um aviso da juiza durante a 11.ª sessão do julgamento do ataque à Academia após começar a inquirir Bruno Fernandes de forma irónica, sugerindo que o capitão do Sporting estaria esquecido no seu depoimento. "Boa tarde, Joaquim... Como é que se chama?", disse o causídico, sendo então de pronto avisado.A situação acabaria por repetir-se mais tarde, quando Fonseca falou num episódio que aconteceu noutro clube. "O seu colega Raphinha não passou por uma invasão quando estava no V. Guimarães?", questionou. A juíza pediu então ao advogado de BdC para se remeter aos factos e este ripostou: "Não me interessa se é Guimarães ou na Cochinchina"Refira-se que no final da sessão Miguel Fonseca pediu, por discrepância entre versões de Vasco Fernandes e Bruno Fernandes, que fosse feita uma acariação para se perceber quem falou no treino para a manhã de 15 de maio de 2018. O Ministério Público disse que lhe parecia prematura a acariação porque ainda faltam testemunhas relevantes e o tribunal acabou por indiferir o pedido.