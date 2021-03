Boas notícias no Sporting: Porro já trabalha no relvado

O Sporting realizou hoje, na Academia, mais um treino tendo em vista a deslocação a Tondela, e grande novidade foi o regresso de Porro ao relvado. O lateral ainda trabalhou condicionado devido à tendinopatia na anca esquerda, mas é certo que poderá regressar ao onze dos leões no sábado, se Rúben Amorim assim o desejar.





Mais complicada afigura-se a situação de Paulinho que permanece no ginásio em tratamento. O avançado lesionou-se no tendão da coxa esquerda na véspera do jogo com o Portimonense, e só vai regressar ao leque de opções quando estiver totalmente recuperado para não correr o risco de sofrer uma recaída. O plantel leonino tem nova sessão de treino agendada para amanhã, às 10h00, em Alchochete.