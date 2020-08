Boas notícias para Rúben Amorim com regresso de Vietto ao trabalho

O Sporting prossegue o estágio de pré-época no Algarve e voltou a treinar esta manhã em Lagos, na véspera de mais um particular, desta feita frente ao Portimonense, agendado para as 20H30 de sexta-feira. Luciano Vietto foi a grande novidade do dia de hoje. Recuperado da Covid-19, o argentino voltou a juntar-se aos companheiros de equipa à hora do almoço e estará à disposição de Rúben Amorim na próxima sessão de trabalho.





O clube sublinhou a insistência no plano tático e a "excelente atitude demonstrada pelo plantel", no resumo do treino desta manhã. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve presente no treino.O Sporting defronta o Portimonense esta sexta-feira, no Estádio Municipal de Portimão, às 20h30.(notícia corrigida às 15h12)