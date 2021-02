Boas notícias para Rúben Amorim: Nuno Mendes foi reintegrado

A equipa do Sporting realizou um treino esta tarde em Alcochete, e a grande novidade foi a reintegração de Nuno Mendes que foi poupado nos jogos com o Marítimo e Gil Vicente. O jovem esquerdino está assim apto para regressar ao onze no jogo com o Paços de Ferreira, agendado para segunda-feira.





Em relação aos trabalhos, como é habitual após os jogos, os titulares limitaram-se a fazer treino de recuperação. Os restantes elementos estiveram no relvado, às ordens de Rúben Amorim. Amanhã o plantel leonino folga e regressa a Alcochete na sexta-feira, para começar a preparar a receção aos castores.