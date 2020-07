Bolasie à chegada ao Sporting: «Onde é que me vim meter?»

Bolasie teve uma passagem fugaz pelo Sporting e hoje, finalizado o empréstimo do Everton, o extremo de 31 anos admite que repensou a decisão de rumar a Alvalade... logo à chegada.





"Foi um pouco louco, para ser sincero. Assinei com o clube e o treinador [Marcel Keizer], que havia falado comigo e transmitido os planos que tinha para mim, foi despedido um dia depois de eu chegar. Pensei: ‘Onde é que me vim meter?’”, frisou o franco-congolês, à Toffee TV, assumindo a sua desilusão com Marco Silva, técnico português que orientou o Everton até dezembro do ano passado.“No último verão, a minha intenção era voltar ao Everton e mostrar ao treinador da altura, Marco Silva, o que eu conseguia fazer. Mas não tive uma oportunidade. Ninguém me disse uma palavra, apenas me afastaram da equipa principal.”