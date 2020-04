Bolasie alvo na Grécia

Bolasie não entra nos planos do Sporting para a próxima temporada e já tem em vista alternativas para o seu futuro. Ontem, o portal grego Sport Live noticiou o interesse do Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, na cedência do extremo franco-congolês, que desde 2016 faz parte dos quadros do Everton.

Enquanto a janela de transferências para 2020/21 está encerrada, o jogador, de 30 anos, tem ainda peso na folha salarial... do Sporting. O internacional congolês, recorde-se, foi ‘cortado’ por Rúben Amorim e já não voltará a trabalhar na Academia de Alcochete - tanto que já regressou a Inglaterra. No entanto, ainda terá custos para a SAD, que deverá suportar metade do seu salário (160 mil euros por mês) até junho, altura do fim do empréstimo.