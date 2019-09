Bolasie corre atrás do primeiro golo

Bolasie, que deverá formar com Jesé a dupla de ataque no jogo com o Famalicão, revela, na mensagem em que apela à presença dos adeptos em Alvalade, o desejo profundo de estrear-se a marcar pelos leões. "Quero muito marcar o meu primeiro golo com a camisola do nosso clube!





Estamos empenhados e a trabalhar para encontrarmos um caminho vitorioso, a equipa está focada apenas em ganhar já o próximo jogo. Segunda-feira, voltamos a jogar em Alvalade, contra a equipa do Famalicão. Tenho a certeza de que, unidos, vamos conseguir dar a volta a este momento!", garante, na mensagem enviada aos sócios.