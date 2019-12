Bolasie é despenalizado e pode jogar contra o FC Porto

Boas notícias para o Sporting a poucos dias do clássico com o FC Porto. O congolês Yannick Bolasie foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, podendo desta forma ser opção diante dos dragões (domingo, pelas 17h30). Lembre-se que o avançado leonino havia sido suspenso por uma partida na sequência da expulsão diante do Portimonense, num lance no qual havia sido castigado falta sobre Willyan.





Para a decisão foi decisiva a versão do árbitro João Pinheiro, que concluiu após a verificação das imagens (tal como os restantes elementos da sua equipa de arbitragem) que Willyan simulou a falta para provocar a expulsão do seu oponente. Uma situação que poderá levar agora à suspensão do futebolista dos algarvios entre um a três jogos, visto que o CD da FFP anunciou a instauração de um processo disciplinar ao jogador do Portimonense após esta decisão.