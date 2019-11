Bolasie e Doumbia não preocupam

Contrariamente ao previsto, Bolasie já não vai à seleção da República Democrática do Congo, dado que está a contas com uma lombalgia e vai ficar a recuperar em Alcochete. Já Idrissa Doumbia sofreu uma entorse ligeira no tornozelo esquerdo diante do Belenenses SAD. O problema do médio costa-marfinense também não inspira cuidados.Na sessão de treino de ontem, Mathieu voltou a fazer trabalho de gestão física. No limite, o francês podia ter sido utilizado na receção ao Belenenses SAD, mas os responsáveis optaram por não arriscar, resguardando-o durante a presente paragem competitiva. Por outro lado, Vietto nem calçou as chuteiras, devido a uma síndrome gripal.Para além de Fernando, Battaglia (traumatismo no joelho direito) e Jovane (tendinopatia na anca esquerda) têm já ao virar da esquina a recuperação e o regresso ao trabalho sem limitações. No treino de ontem, o médio argentino e o extremo luso-cabo-verdiano fizeram tratamento e foram ao relvado.