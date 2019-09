Bolasie lamenta oportunidades falhadas no Bessa

Boavista e Sporting empataram este domingo 1-1, no jogo que marcou a estreia de Leonel Pontes como treinador da equipa leonina, que apresentou algumas novidades como foi o caso de Bolasie."É o meu segundo jogo. Não tive pré-epoca. Senti-me bem. Com a ajuda dos colegas, consegui terminar o jogo, sinto-me feliz por isso", disse, lamentando que o Sporting não tenha conseguido os 3 pontos."Foi um jogo difícil. O Boavista marcou cedo. Com as chances que tivemos, algumas minhas, provavelmente devíamos ter ganho hoje", referiu."Vamos tentar fazer melhor do que na época passada, mas sabemos que vai ser difícil. Há boas equipas e campos difíceis. Nenhum jogo está garantido. Foi por isso que vim. Gostei do desafio, do clube. A direção lutou para me trazer e estou muito agradecido por estar aqui.