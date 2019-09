Bolasie: «Não vim de nenhuma academia ou escola, vim das ruas e consigo adaptar-me»

Yannick Bolasie não escondeu a alegria após ter assinado pelo Sporting , onde chegou por empréstimo do Everton até final da temporada."Não tenho como explicar. É um sentimento fantástico. Alguns dos melhores jogadores do mundo saíram daqui e é uma honra vestir esta camisola. Nunca imaginei vir para o Sporting. Conheço a história e sei que é um grande clube. Estou maravilhado e ansioso por entrar em campo", começou por dizer o avançado congolês, de 30 anos, ao jornal do clube leonino.Bolasie revelou ainda os elogios que o seu pai fazia ao Sporting: "Gosto de pensar que me posso adaptar. Não vim de nenhuma academia ou escola de futebol, vim das ruas e consigo adaptar-me. (...) O meu pai, que já morreu, seria a pessoa mais feliz neste momento. Ele estava sempre a dizer que este clube produzia grandes jogadores."O extremo falou ainda das suas características: "Gosto de enfrentar os adversários e jogar diretamente contra o oponente. Já joguei nas três posições do ataque e estou habituado. Espero trazer à equipa alguma experiência. Estou confiante de que posso demonstrar o que consigo fazer. Não podia escolher um palco melhor para jogar futebol."