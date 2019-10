Bolasie: «Precisamos de um bom resultado frente ao Rosenborg»

Yannick Bolasie falou esta quarta-feira aos jornalistas na antevisão ao duelo de quinta-feira frente ao Rosenborg, da 3ª jornada do grupo D da Liga Europa. O avançado do Sporting garante que o grupo está focado em conseguir um triunfo na receção aos noruegueses e que já ultrapassou a eliminação da Taça de Portugal frente ao Alverca. O congolês abordou ainda o trabalho desenvolvido por Silas, a promoção de jogadores jovens ao plantel principal e as críticas dos adeptos leoninos na sequência dos últimos resultados da equipa.

Estado físico e psicológico da equipa

"Psicologicamente, sabemos que precisamos de um bom resultado frente ao Rosenborg. É a única forma de recuperarmos da derrota contra o Alverca e a única forma de mostrar que estamos preparados. Claro que nunca é agradável perder com uma equipa da 3ª divisao, mas também temos de lhes dar crédito. Agora seguimos em frente, o Rosenborg é o próximo jogo. Jogamos em casa e esperamos ganhar."



Erros cometidos frente ao Alverca

"O que aconteceu foi futebol. Quando cometes erros as coisas acontecem. Já tinha tido essa experiência em Inglaterra, perder contra equipas de escalões inferiores. Às vezes acontece, é futebol e é por isso que gostamos tanto de futebol. Agora temos de seguir em frente e estamos muito concentrados no Rosenborg."



Promoção de jovens à equipa principal

"O Sporting forma jogadores com muito talento, como tem sido visível ao longo dos anos. É bom para mim e bom para esses jovens, posso passar-lhes alguma experiência, pois já joguei num campeonato de alto nível."



Contestação à direção

"O Sporting é um grande clube e perder com uma equipa de escalão inferior não é aceitavel. Nós, jogadores, temos essa noção. Apenas posso dizer que, da nossa parte, vamos dar mais de 100% para conseguir a vitória em casa e tentar que haja mais confiança no clube. Ninguém gosta de perder com equipas de ligas inferiores, mas às vezes temos de respeitar o adversário. Mas esse jogo já passou e vamos tentar dar o nosso melhor nos próximos."



Perigos do Rosenborg

"O importante é não subestimar qualquer equipa. Se eles estão nesta prova é por alguma razão. Foram campeões na Noruega e tudo pode acontecer em futebol. Basta ver o que aconteceu em Alverca. Se as equipas jogarem ao seu melhor nível, tudo pode acontecer."



Trabalho de Silas

"Todos os treinadores têm as suas ideias e filosofias próprias. Cabe-nos a nós, jogadores, adaptarmo-nos a isso. Em termos táticos temos de nos saber adapta, um profissional tem de saber estar assim. Sabemos que temos de saber atacar e defender, mas tudo isso tem de ser treinado e trabalhado."