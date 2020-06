Bolasie recorda passagem pelo Sporting: «Começaram a preparar a nova época em janeiro»

Bolasie utilizou as redes sociais para de despedir dos adeptos do Sporting. Agradecendo o "apoio" que recebeu em Portugal, o avançado reconhece que viveu uma época atribulada.





"Foi uma montanha russa pois tivemos quatro treinadores em sete meses o que não ajuda qualquer equipa, pois trouxe-nos diversas filosofias e diferentes equipas, mas ainda acredito que eu e os rapazes enfrentámos o desafio de continuarmos a lutar em todas as frentes. Para mim, pessoalmente, senti que toda a gente com quem trabalhei confiou em mim pois joguei com todos os treinadores enquanto lá estive, tendo feito entre 23 a 25 jogos nesse período de sete meses antes da Covid-19 cancelar a liga. Fui para Inglaterra manter a forma....e já não era seguro voltar e disputar os restantes 8/9 jogos", partilhou o jogador.O internacional pela República Democrática do Congo escalpelizou a sua prestação e lembrou as diferentes fases que passou."Lembro-me que rejubilei quando fui eleito homem do jogo na estreia e que depois mudei de posição em quase todos os jogos. Foi desmotivante mas suportei e os adeptos sabem que dei sempre 100%. Em termos coletivos estivemos entre as últimas 32 equipas da Liga Europa, mas infelizmente não conseguimos aguentar a nossa vantagem. Nessa altura já sabia que as coisas estavam diferentes nos bastidores pois tínhamos vendido o Bruno Fernandes e percebi que começaram a preparar a nova época em janeiro. Já joguei em todas as ligas em Inglaterra e nunca tinha experimentando algo assim...Senti que estávamos a recomeçar no meio da época, mas foi assim", acrescentou o atleta garantindo que tentou adaptar-se "à cultura portuguesa".Assegurando que a passagem pelo Sporting foi uma lição de vida, Bolasie fez questão de deixar um agradecimento aos sportinguistas. "As pessoas mais importantes foram os adeptos. Vocês deram-me um apoio incrível neste período e eu tentei ligar-me a vocês da melhor forma possível. Não esqueço a minha visita na véspera do dérbi a um grupo de jovens adeptos que me falaram do clube de uma forma apaixonada. Ao clube, os companheiros e os especialmente aos adeptos quero deixar o meu obrigado", concluiu.