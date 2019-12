Bolasie saúda equipa depois de jogo especial

A vitória com o Gil Vicente foi fulcral para as aspirações do Sporting na Taça da Liga, porém o embate da passada quarta-feira foi particularmente especial para Bolasie. O extremo, de 30 anos, voltou à titularidade (substituído 83’) e, ontem, revelou que a preparação para essa partida foi diferente das restantes, tendo em conta a data em questão.

"Mentalmente, foi um dia muito importante. Estou orgulhoso de mim próprio por ter sido forte para atacar o desafio e sair por cima. O dia 4 de dezembro será uma data que nunca esquecerei, dado que vivi um dos pontos mais negros, não só no relvado, mas na minha vida. Foi o dia em que, a jogar pelo Everton, me lesionei contra o Man. United, em 2016", escreveu, nas redes sociais. Recorde-se que o congolês sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito e esteve um ano afastado dos relvados.

Focado no futuro, Bolasie enalteceu o facto de ter ajudado "a equipa a vencer" e assim estar na luta pelo acesso à próxima fase da competição. Para além disso, entre outros, agradeceu ao departamento clínico dos leões: "Tudo o que mais queria era estar no relvado. Consegui-o com a ajuda de Deus, a minha família e companheiros, bem como as horas de recuperação/treino/ginásio e todo o apoio que o staff me prestou no Everton, Aston Villa, Anderlecht e, agora, no Sporting."