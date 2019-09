Bolasie: «Temos de melhorar pois há muita qualidade nesta equipa»

Eleito o homem do jogo, Bolasie não deixou de destacar a importância do triunfo leonino sobre o Aves. "Foi uma vitória muito importante pois o que queríamos era este resultado. Felizmente no final conseguimos o triunfo, e estou muito contente com isso", afirmou avançado, à Sport TV, onde também abordou a entrada de Silas: "O treinador chegou, deu-nos algumas ideias, mas demora algum tempo até as podermos concretizar. Só estou feliz por termos ganho pois foi muito importante. Agora podemos iniciar a recuperação e só já pensamos no próximo jogo".





No final, muitos jogadores do Sporting deram as camisolas, e o reforço emprestado pelo Everton não deixou de destacar o apoio que receberam das bancadas. "Temos de jogar a 110% com o apoio que recebemos da bancada ao longo da partida. Agora temos de melhorar pois há muita qualidade nesta equipa", acrescentou.