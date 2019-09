Bolasie um dia antes de chegar ao Sporting: «Estão a brincar com a minha carreira como se fosse um Lego»

Bolasie conheceu ontem o próximo passo na carreira, numa operação-relâmpago concretizada pelos leões no fecho do mercado de transferências. Só que, no dia anterior à mudança para Alvalade, o avançado congolês não se conteve com a ausência de novidades e recorreu às redes sociais para demonstrar a sua insatisfação, especialmente dirigida ao Everton, clube que o emprestou ao Sporting.





"Estão a brincar com a minha carreira como se fosse um Lego", atirou, sem rodeios, Yannick Bolasie. Uma publicação que motivou quase 500 comentários: se os adeptos do Everton o criticavam, os apoiantes do Crystal Palace, um dos seus antigos clubes, pediam o seu regresso.