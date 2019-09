Yannick Bolasie: depois da 'explosão' nas redes sociais, um duplo agradecimento e um desejo

Yannick Bolasie explica como faz a finta que é sua imagem de marca Yannick Bolasie explica como faz a finta que é sua imagem de marca

Horas depois de ser apresentado oficialmente em Alvalade, Yannick Bolasie manifestou nas redes sociais o desejo de fazer história no clube e agradeceu ao Sporting e ao Everton pelo fim do impasse que se arrastou até ao fim do mercado."É uma honra vestir a camisola de um clube tornado famoso por tantos antes de mim. Gostaria de agradecer a todos no Sporting e no Everton por me terem dado a oportunidade de voltar a jogar de forma regular esta época. Aos adeptos do Sporting, digo que estou pronto para uma grande época e para dar tudo pela equipa. Vamos fazer história", referiu o avançado congolês.Declarações que surgem um dia depois do desabafo, também nas redes sociais, relativamente à ausência de novidades quanto ao seu futuro, numa altura em que o Sporting ainda não aparecia no horizonte como hipótese. "Estão a brincar com a minha carreira como se fosse um Lego", atirou, sem rodeios, Yannick Bolasie. Uma publicação que motivou quase 500 comentários: se os adeptos do Everton o criticavam, os apoiantes do Crystal Palace, um dos seus antigos clubes, pediam o seu regresso.Uma das contratações guardadas pelo Sporting para o último dia de mercado foi a chegada de Yannick Bolasie, de 30 anos. Confirmadas as saídas de Raphinha e Diaby, a SAD considerou que seria positivo injetar experiência no sector ofensivo e, numa oportunidade de negócio, asseguraram o empréstimo do jogador do Everton por uma temporada, ficando com opção de compra do passe por 4,5 milhões de euros.Apesar de ter nascido em França, o atacante é internacional pela República Democrática do Congo,contabilizando 42 jogos e nove golos pela sua seleção. Extremo de raiz, o reforço dos leões também pode assumir as funções de segundo avançado aumentando assim o leque de soluções ofensivas de Marcel Keizer.