Borja ainda tem Covid-19

Cristián Borja realizou a pré-temporada com a equipa principal e até seria uma opção para Rúben Amorim, treinador dos leões, montar a defesa que vai entrar no clássico com o FC Porto, no próximo sábado. Seria mas não pode ser porque, apurou Record, continua a dar positivo nos testes ao coronavírus. O defesa foi um dos primeiros a contrair a Covid-19 no surto que afetou o Sporting em setembro e é o único jogador que continua afastado do grupo por estar infetado. O calvário já dura há um mês.

Borja podia ter deixado o Sporting, mas a Covid-19 condicionou o processo. Embora se sinta bem, o colombiano está impossibilitado de sair de casa, onde tem treinado para manter a forma.