Borja dá garantias na esquerda

Contratado no último mercado de inverno para suprimir a saída de Acuña para o Zenit – que depois não se veio a concretizar –, Cristián Borja tem aproveitado as várias oportunidades que Marcel Keizer lhe tem dado para confirmar as credenciais trazidas do México, país no qual representava o Toluca: boa capacidade posicional, velocidade e, acima de tudo, habilidade nas transições defensivas e coesão na marcação individual. Borja está a convencer e, por isso, a saída de Acuña está já acautelada, isto antes mesmo de o argentino acertar a saída do clube leonino.

Além do mais, o colombiano, de 26 anos, dá também uma amplitude maior de alternativas posicionais: tanto pode atuar como médio-interior-esquerdo, lateral (em ambas as alas) e até central, lugar no qual tem estado nos últimos dois jogos.