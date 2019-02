Borja e Doumbia à espreita

Ilori pode não ser o único reforço a ter entrada no onze. Ao queapurou, a estreia do internacional colombiano Borja é outra opção colocada em cima da mesa pela equipa técnica. Tal como Ilori, o lateral-esquerdo está há poucos dias integrado nos trabalhos com a equipa, no entanto também não existem grandes preocupações quanto ao seu ritmo competitivo uma vez que antes tinha sido opção regular pelo seu ex-clube, o Toluca. Para além de Borja, outro reforço, desta feita para o meio-campo, faz parte dos eleitos: Doumbia. O médio-defensivo costa-marfinense tem a concorrência de Gudelj e ainda de Petrovic, mas as boas indicações deixadas na estreia, em Setúbal, fazem dele outra cartada que pode ser lançada no onze, com o intuito de surpreender o rival.