Borja: «Eliminatória em aberto»

Cristián Borja fez ontem a estreia com a camisola do Sporting e constatou no final do jogo aos jornalistas que a "eliminatória da Taça de Portugal está em aberto"."Foi um grande jogo num jogo fora. Esperemos agora passar no jogo em casa já que a eliminatória está aberta. Jogámos bem. Temos de conseguir um bom resultado em casa diante dos nossos adeptos", referiu o lateral-esquerdo colombiano de 25 anos, que assumiu ter ingressado "num grande clube e com grandes futebolistas"."Espero trabalhar para chegar a titular. Posso ajudar no aspeto ofensivo mas também a nível defensivo. Quero entrosar-me o mais rapidamente possível no futebol português", sublinhou o reforço às ordens de Marcel Keizer, que viu o agora colega de equipa Tiago Ilori também fazer a estreia de leão ao peito. O central português não teve um jogo fácil: viu um cartão amarelo aos dois minutos e ainda marcou um autogolo.