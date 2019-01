Borja encantado com o Sporting: «Nunca me passou pela cabeça representar um clube tão grande»

Cristian Borja, contratado pelo Sporting no atual mercado de inverno, mostrou-se impressionado com a grandeza do clube e espera ter ajuda do compatriota Fredy Montero para se adaptar rapidamente e ajudar a equipa."Estou impressionado com a grandeza do Sporting. Nunca me passou pela cabeça representar um clube tão grande e estou entusiasmado por vestir esta camisola. Vou dar o melhor de mim", prometeu o lateral-esquerdo, proveniente dos mexicanos do Toluca, em declarações ao 'site' do Sporting.Borja, que não escondeu a sua alegria por estar em Alvalade, considerou esta "uma grande oportunidade" para evoluir na carreira e sossegou os adeptos 'leoninos', aos quais prometeu "dar o máximo" pelo clube.Para isso, conta com o seu compatriota Fredy Montero: "Vai ser muito importante para a minha adaptação. Ele está há muitos anos no Sporting e em Portugal e conto com ele para me ajudar nisso e a melhorar como jogador. Tenho a certeza de que as coisas vão correr bem para mim e para o clube."Falando um pouco de si próprio como futebolista, Cristian Borja assumiu-se como "um lateral ofensivo, que também sabe defender" e um jogador que "trabalha muito para ajudar os companheiros em campo".O lateral-esquerdo tem 25 anos, duas internacionalizações pela seleção da Colômbia e representou, naquele país, o Cortulua e o Santa Fé, antes de ingressar no Toluca, na época 2017/18, clube pelo qual disputou 41 jogos e marcou um golo.Assinou um contrato com o Sporting válido até 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.