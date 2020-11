Borja volta a sair das opções de Rúben Amorim

Depois de ter regressado aos convocados para os jogos com Santa Clara e Gil Vicente, após um longo período de afastamento, devido ao Covid-19, Cristián Borja voltou a sair das opções de Rúben Amorim, no encontro de ontem, com o Tondela. O técnico leonino tinha no banco dois defesas-centrais - Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio - mas nenhum defesa-esquerdo de raiz.