Boubakar Kouyaté rende 600 mil euros ao Sporting

Apesar de ter saído do Sporting a custo zero no mercado de inverno de 2019 - sem fazer qualquer partida com a camisola da equipa principal do leão -, o defesa Boubakar Kouyaté irá render ao clube de Alvalade uma verba a rondar os 600 mil euros, isto depois da transferência esta terça-feira confirmada do jogador maliano do Troyes para o Metz.





Uma verba garantida pelos leões mercê da cláusula que havia sido colocada no acordo de transação de 2019, na qual o Sporting reservou para si 20% de uma futura venda do jogador. Agora transferido por 3 milhões de euros (um valor não oficial, mas que foi adiantado pela RMC Sport), o defesa irá deixar nos cofres leoninos um montante interessante, especialemente para um futebolista que nunca rendeu de leão ao peito.