Brasil deixa Wendel fora da seleção olímpica após nega do Sporting

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tentou de tudo para convencer o Sporting, mas de pouco valeu. Wendel vai mesmo falhar o Torneio Pré-Olímpico, desfalcando desta forma a seleção canarinha que entre 18 e 9 de fevereiro tentará na Colômbia uma das duas vagas de acesso da Conmebol para os Jogos Olímpicos de Tóquio.





Ao contrário de Wendel, nesta lista entra Bruno Tabata, do Portimonense, tal como outros jogadores que atuam na Europa, tais como Douglas Augusto (PAOK), Dodô (Shakhtar Donestk), Ibañez (Atalanta), Matheus Cunha (RB Leipzig) ou Paulinho (Bayer Leverkusen). De resto, notar ainda a presença de Bruno Guimarães, médio do Athletico Paranaense que está na mira do Benfica No que a ausências diz respeito, outros jogadores viram os seus clubes negarem a dispensa, tais como Douglas Luiz (Aston Vila), Gabriel Martinelli (Arsenal), Emerson (Betis) ou Gabriel (Lille), isto para lá de Rodrygo ou Vinicius Junior, ambos do Real Madrid, que nem haviam sido incluídos na lista inicial, pese embora terem idade para marcar presença.