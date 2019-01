Brasileiros anunciam empréstimo de Jatobá

A imprensa brasileira adianta esta quarta-feira que o médio Carlos Jatobá irá representar o Atlético Goianiense até final da temporada por empréstimo do Sporting. A informação foi adiantada por 'Globoesporte' e 'Lancenet', citando fontes do próprio clube da Série B brasileira, que dá mesmo como concluído o acordo entre as duas partes para que o médio de 23 anos se mude para o emblema canarinho Contratado no arranque da temporada aos búlgaros do Dunav , ainda no consulado de Bruno de Carvalho, Carlos Jatobá passou pelos leões sem deixar marca.