Alan Ruiz terá sido oferecido ao Botafogo, segundo avançou o jornal 'Lance'. O médio argentino tem contrato com o Sporting e o seu futuro ainda é uma incógnita.Segundo aquele jornal, os responsáveis do Botafogo ainda estão a ponderar se avançam para a contratação do jogador, que, a acontecer, seria por empréstimo. O médio vê com bons olhos a mudança para o futebol brasileiro.Alan Ruiz, de 25 anos, esteve emprestado aos argentinos do Aldosivi, depois de também ter atuado cedido no Colón. Chegou ao Sporting em 2016/17, onde fez 26 jogos e marcou sete golos. Na temporada seguinte ainda jogou a primeira metade da época em Alvalade, mas regressou depois ao país-natal.