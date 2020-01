Brasileiros falam em nega do Grémio ao Sporting por avançado

No mercado em busca de um avançado, o Sporting terá visto ser recusada pelo Grémio uma proposta de 1,5 milhões de euros pelo passe do brasileiro Guilherme, segundo aponta o Globoesporte. De acordo com o portal canarinho, a oferta leonina pelo avançado de 24 anos, que na temporada se notabilizou por empréstimo no Sport, não chegou aos valores exigidos pelos gaúchos, que acabariam por optar pela venda aos sauditas do Al-Faisaly.





Assim, segundo aponta a mesma publicação, o dianteiro rumará ao clube árabe por dois milhões de euros, verba da qual o Grémio receberá cerca de 1,1 milhões, já que detém apenas 55% do passe do jogador. A transferência, ao que parece, estará praticamente fechada, faltando apenas a assiantura do contrato entre as partes.