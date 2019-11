Bruma e os assobios: «Pelo menos não saí do Sporting a custo zero»

O regresso de Bruma a Alvalade esteve longo de ser famoso. O PSV acabou goleado ( 4-0 ) pelo Sporting e o extremo foi substituído ao intervalo, depois de uma primeira parte em que foi várias vezes assobiado pelos adeptos leoninos. Facto que acabou por desvalorizar."Acho que isso é normal, estava tranquilo a fazer o meu jogo, é dar os parabéns ao Sporting. Se os adeptos estão magoados comigo? (pausa...) sim, acho que ainda estão um pouco mas pelo menos não saí do Sporting a custo zero, fui vendido. O Sporting deu-me tudo e só tenho de dizer obrigado ao clube", referiu à SIC."Acho que foi um bom jogo do Sporting. Nós não fizemos um bom jogo e o Sporting está de parabéns", acrescentou o internacional português.