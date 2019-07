Brunistas admitem impugnar AG por causa do boletim mas Rogério Alves garante: «Não permite a identificação»

Rogério Alves garantiu que o número de identificação nos boletins de voto não permite, de maneira nenhuma, identificar o sócio que votou nesta Assembleia Geral do Sporting, em que os associados decidiram por manter a expulsão de Bruno de Carvalho "Muitas vezes, porque é a informação dos serviços, tem a ver com uma maneira de evitar falsificação dos boletins. A introdução aleatória desse código evita a falsificação. É um selo de garantia de que foi produzido pelos serviços do Sporting. E não permite a identificação do votante através desse número ou de outro qualquer código", começou por dizer o presidente da mesa da AG aos jornalistas, após a reunião magna.Questionado sobre a possibilidade de alguns adeptos pró-Bruno de Carvalho impugnarem a AG por isso, Rogério Alves reforçou o que havia dito: "se houver intenção de impugnar, tenho de considerar isso o exercício legítimo de uma faculdade. Mas os serviços já deixaram a garantia de que não há possibilidade de fazer a ligação ente boletim e votante."Alexandra Carvalho voltou a Alvalade, e assim que foram anunciados os resultados, anunciou que o irmão vai requerer. "Estamos a apresentar requerimentos. Retiraram o código de barras e mantiveram a numeração. Não é preciso ser grande informático para chegar à pessoa que votou. É uma ilegalidade muito grande", disse aos jornalistas, acrescentando: "A história do Sporting mostra-nos que as presidências são curtinhas. Desta vez demorou mais a insatisfação."