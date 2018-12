Bruno César aguarda reunião

Após a fraca prestação realizada no jogo com o Nacional em que foi rendido ao intervalo, Bruno César expressou a vontade de deixar o Sporting. O médio de 30 anos é cobiçado pelo Vasco da Gama, que está a tentar agendar uma reunião com o Sporting para garantir o seu empréstimo.

Esta intenção não deixou de surpreender Marcel Keizer, que manifestou o desejo de conversar em privado com o internacional brasileiro. "É novo para mim. Mas se me estão a dizer isso, vou ter de falar com o jogador. Não é o melhor momento para falar disso. O Bruno está a treinar bem e temos de ver o que acontece", afirmou o técnico, que desconhecia a mensagem "por não ter redes sociais". Certo é que o jogador ainda integra a convocatória.